La preocupación por intimidaciones en escuelas crece entre los padres
Este jueves, en la escuela Fray Luis Beltrán, ubicada en calle Artigas, zona este de Salta capital, se encontró un mensaje inquietante en el baño de mujeres.
Salta Hoy
08 / 05 / 2026
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La leyenda decía "viernes tiroteo 16.30 horas".
Esto llevó a la intervención policial antes del ingreso de los alumnos, se activó el protocolo de seguridad y se realizaron pericias en el lugar.
Se sospecha que un estudiante del Bachillerato para Adultos BSPA podría ser el autor del mensaje.