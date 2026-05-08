 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La preocupación por intimidaciones en escuelas crece entre los padres

Este jueves, en la escuela Fray Luis Beltrán, ubicada en calle Artigas, zona este de Salta capital, se encontró un mensaje inquietante en el baño de mujeres.

Salta Hoy

08 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La leyenda decía "viernes tiroteo 16.30 horas". 

Esto llevó a la intervención policial antes del ingreso de los alumnos, se activó el protocolo de seguridad y se realizaron pericias en el lugar. 

Se sospecha que un estudiante del Bachillerato para Adultos BSPA podría ser el autor del mensaje.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO