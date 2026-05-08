Este fin de semana podría caer la primera helada de la temporada
Se trata de una estimación del Servicio Meteorológico Nacional, recordando que el año pasado el 29 de mayo la temperatura llegó a 0 grados con sensación térmica de -2°C.
Salta Hoy
08 / 05 / 2026
“Este sábado ingresa un sistema de mal tiempo que provocará la baja de las temperaturas mínimas y máximas. El sábado habrá una mínima de 4 grados y una máxima de 10, en tanto el domingo la mínima se ubicará en los cero grados y una máxima de 16”, manifestó el meteorólogo Eduardo Escobar.
“Con esto estarían las condiciones para la primera helada del año”, agregó.
Indicó que estamos en una etapa neutra -entre el fenómeno de la Niña y el Niño- que podría provocar temperaturas levemente superiores a los valores medios en mayo junio y julio.
“Si las condiciones del Pacífico se siguen calentando podríamos ingresar al fenómeno de El Niño o el Super Niño”, dijo.
Finalmente remarcó que para la jornada de hoy rige un alerta nivel amarillo por vientos fuertes en la zona de Cordillera de los Andes, Puna y Valles Calchaquíes.
“El alerta amarillo sigue vigente para esas zonas hasta las 18 horas”, dijo Escobar.