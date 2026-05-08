Este fin de semana podría caer la primera helada de la temporada

“Este sábado ingresa un sistema de mal tiempo que provocará la baja de las temperaturas mínimas y máximas. El sábado habrá una mínima de 4 grados y una máxima de 10, en tanto el domingo la mínima se ubicará en los cero grados y una máxima de 16”, manifestó el meteorólogo Eduardo Escobar.

“Con esto estarían las condiciones para la primera helada del año”, agregó.

Indicó que estamos en una etapa neutra -entre el fenómeno de la Niña y el Niño- que podría provocar temperaturas levemente superiores a los valores medios en mayo junio y julio.

“Si las condiciones del Pacífico se siguen calentando podríamos ingresar al fenómeno de El Niño o el Super Niño”, dijo.

Finalmente remarcó que para la jornada de hoy rige un alerta nivel amarillo por vientos fuertes en la zona de Cordillera de los Andes, Puna y Valles Calchaquíes.

“El alerta amarillo sigue vigente para esas zonas hasta las 18 horas”, dijo Escobar.