Más de 4.000 salteños deciden terminar el secundario a través del sistema virtual

Con una destacada convocatoria, durante abril cerca de 2.000 salteños se inscribieron para retomar y finalizar sus estudios secundarios, sumándose a los 2.052 estudiantes que ya se encuentran cursando en el primer cuatrimestre en el Sistema Virtual de Formación a Distancia N° 9.002. En octubre, se abrirá el tercer periodo de inscripciones para el ciclo lectivo 2027.

“La modalidad virtual cuenta con 43 sedes distribuidas en distintos puntos de la provincia. Se caracteriza por su flexibilidad, permitiendo a cada estudiante organizar sus tiempos y espacios de estudio de acuerdo a sus necesidades. De este modo, se fortalece la presencia territorial y se garantiza un acceso más equitativo”, dijo por Radio Salta, Adolfo Montenegro, director General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Quienes cursan, cuentan con el acompañamiento permanente de docentes y facilitadores pedagógicos, promoviendo también el trabajo colaborativo entre pares.

Como valor agregado, los estudiantes egresan con una doble certificación: el título de Nivel Secundario y una certificación profesional que amplía sus oportunidades de inserción laboral de manera ágil.

El Sistema Virtual de Formación a Distancia N° 9.002, impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura a través de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), se consolida como una política educativa que amplía oportunidades y transforma realidades.

Aseguró que a partir del mes de julio los interesados en terminar de estudiar cuentan con los sistemas nocturnos BSPA.

Indicó un cambio importante en los últimos 10 años en los interesados en terminar los estudios. “Antes eran personas muy grandes y ahora la franja etaria va de los 18 a los 30 años”, dijo.

“Con esto no solo terminan sus estudios sino sus vidas cambian por completo”, agregó.

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