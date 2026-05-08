Jurado de Enjuiciamiento: ”Esperamos que el diálogo se abra“

Los magistrados emitieron un comunicado, criticando el proyecto de ley que modifica el actual funcionamiento del jurado de enjuiciamiento.

El proyecto se debate en estos momentos en la Legislatura Provincial y ya tiene media sanción de los diputados.

La norma central busca permitir al Jurado de Enjuiciamiento suspender preventivamente a magistrados y funcionarios del Ministerio Público antes de la formalización del proceso, ante casos graves de verosimilitud.

Barrionuevo dijo la ley todavía no ha sido sancionada, así que "nosotros esperamos el comunicado y esto permita una instancia de diálogo donde se vea que en todo caso los reajustes que pueden hacerse a la ley de juicio por jurado es acortar los plazos".

Si resulta muy extenso, habría que preguntar cuáles serían las formas para que mejor funcione el jurado de enjuiciamiento en la provincia de Salta.

“Con este proyecto vemos un riesgo de que sectores poderosos quieran utilizar este tipo de castigos para disciplinar a fiscales o jueces”, expresó.