 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Jurado de Enjuiciamiento: ”Esperamos que el diálogo se abra“

“Y de esta manera se realicen los reajustes necesarios al proyecto de ley” manifestó por Radio Salta, Eduardo Barrionuevo, secretario general del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

Salta Hoy

08 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Los magistrados emitieron un comunicado, criticando el proyecto de ley que modifica el actual funcionamiento del jurado de enjuiciamiento.

El proyecto se debate en estos momentos en la Legislatura Provincial y ya tiene media sanción de los diputados. 

La norma central busca permitir al Jurado de Enjuiciamiento suspender preventivamente a magistrados y funcionarios del Ministerio Público antes de la formalización del proceso, ante casos graves de verosimilitud.

Barrionuevo dijo la ley todavía no ha sido sancionada, así que "nosotros esperamos el comunicado y esto permita una instancia de diálogo donde se vea que en todo caso los reajustes que pueden hacerse a la ley de juicio por jurado es acortar los plazos".

Si resulta muy extenso, habría que preguntar cuáles serían las formas para que mejor funcione el jurado de enjuiciamiento en la provincia de Salta. 

“Con este proyecto vemos un riesgo de que sectores poderosos quieran utilizar este tipo de castigos para disciplinar a fiscales o jueces”, expresó.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO