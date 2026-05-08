Muerte de los operarios de Aguas del Norte en Rivadavia Banda Sur

Ante manifestaciones imprecisas difundidas en distintos medios de comunicación sobre el caso en el que cuatro operarios de la empresa prestataria del servicio de agua potable y cloacas sufrieron un accidente mientras trabajaban en un pozo ubicado en la localidad de Rivadavia Banda Sur, y particularmente en relación con una supuesta demora en la entrega de los cuerpos de dos de los trabajadores fallecidos, la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, informó, en los términos del artículo 287 del Código Procesal Penal, que los estudios toxicológicos y las autopsias se encuentran en pleno desarrollo bajo estrictos protocolos de bioseguridad y actuación forense aplicables a este tipo de hechos.

La funcionaria remarcó que los tiempos de entrega de los cuerpos no obedecen a decisiones arbitrarias, sino al estricto cumplimiento de las pericias científicas requeridas para determinar con precisión las causas de los fallecimientos.

“No existe demora evitable ni falta de predisposición para la entrega de los cuerpos a los familiares. No hay margen para precipitaciones o ligerezas en tiempos que son necesarios para garantizar una investigación adecuada. Esto responde al cumplimiento de protocolos y a los tiempos que demandan los exámenes toxicológicos imprescindibles”, sostuvo.

Ante las circunstancias en las que ocurrió el hecho, el CIF desplegó durante toda la jornada de ayer un trabajo interdisciplinario orientado a establecer las probables causas de las muertes y preservar las evidencias biológicas necesarias para la investigación.

En ese marco, y conforme al protocolo establecido, a los dos fallecidos se les practicó el examen cadavérico y la toma de muestras de sangre, las cuales fueron acondicionadas bajo estrictas medidas de seguridad y trasladadas desde San Ramón de la Nueva Orán hacia la sede central del CIF en la ciudad de Salta, donde fueron procesadas de manera inmediata en el Gabinete de Toxicología para la realización de los análisis correspondientes.

Buabse informó además que se realizó una reunión de la que participaron especialistas del organismo, personal de Medicina Legal, Criminalística y representantes de la Fiscalía interviniente.

Asimismo, indicó que las autopsias se realizan en San Ramón de la Nueva Orán extremando las medidas de seguridad y bajo un estricto protocolo de bioseguridad, debido a la posible presencia de sustancias o gases que pudieran emanar de los cuerpos.

Precisó que en las pericias intervienen dos médicos, dos evisceradores y un técnico encargado del sistema de imágenes (domo). El procedimiento es supervisado desde Salta, por la encargada de biohigiene y seguridad, Valeria Oulier, el coordinador de la División Medicina Legal, Gabriel Kosmatos, el responsable del Servicio de Toxicología, Javier Stchambler, y el auxiliar fiscal del CIF, Nicolás Montaldi.

La directora del CIF explicó que el procedimiento se desarrolla siguiendo protocolos de bioseguridad específicos, mediante el uso de máscaras con filtros de carbono, trajes de alta densidad de protección y demás elementos de seguridad personal.

Finalmente, aclaró que una vez concluidas las autopsias y los estudios correspondientes, será la Fiscalía la que disponga la entrega de los cuerpos a sus familiares, mientras el CIF continuará trabajando sobre las muestras obtenidas.

Desde el organismo señalaron que los tiempos de entrega dependen exclusivamente de los protocolos vigentes y de las decisiones médicas y fiscales adoptadas en el marco de la investigación.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, encabeza la investigación por el hecho ocurrido el pasado martes 6 de mayo por la tarde en Rivadavia Banda Sur, donde cuatro operarios de la empresa prestataria del servicio de agua potable y cloacas sufrieron un accidente mientras trabajaban en un pozo ubicado en inmediaciones de las calles Jujuy y Coronel Diego Lucero.