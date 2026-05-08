El fin de la ruta de la muerte

Así lo confirmó por Radio Salta, Federico Casas, director de Vialidad de la provincia.

“Se reconoce que este trayecto es uno de los corredores más afectados por el deterioro, motivo por el cual ha sido históricamente cuestionado por automovilistas, transportistas y vecinos de la zona sur”, expresó.

El funcionario mencionó que em las próximas horas se verán a las máquinas y al personal de Vialidad en el sector más complicado de la calzada en el sur de la provincia.

Indicó por otra parte que en la Ruta Nacional N° 16, se pusieron en marcha trabajos intensivos de bacheo en el tramo que se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional N° 9/34 hasta la localidad de General Olleros.

Este corredor resulta estratégico para la integración nacional, al conectar de forma directa a Salta con las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

Asimismo, al integrar el corredor bioceánico, representa un eje logístico vital para el desarrollo comercial y productivo del Mercosur, siendo una vía clave para el transporte de cargas internacionales provenientes de Brasil, Chile y Paraguay.

Por otro lado indicó que en la Ruta Nacional 68 se trabajó recientemente en un badén en la zona de Las Abritas.

Casas comentó que Vialidad avanza con la construcción de la nueva traza en la Ruta Nacional 51, 15 kilómetros antes de San Antonio de los Cobres.