 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Nuevas ocupaciones en la reserva natural de Finca Las Costas generan preocupación judicial

Un informe presentado a la jueza María Guadalupe Villagrán confirma nuevas ocupaciones y construcciones recientes.

Salta Hoy

08 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El relevamiento fue realizado por un juez de Paz, y un equipo de inspectores, donde detectaron viviendas, corrales y estructuras de gran tamaño dentro del área protegida. 

Este crecimiento urbano clandestino carece de infraestructura sanitaria adecuada.

La reserva es importante, ya que aporta alrededor del 30% del agua potable consumida en Salta capital.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO