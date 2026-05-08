Nuevas ocupaciones en la reserva natural de Finca Las Costas generan preocupación judicial

El relevamiento fue realizado por un juez de Paz, y un equipo de inspectores, donde detectaron viviendas, corrales y estructuras de gran tamaño dentro del área protegida.

Este crecimiento urbano clandestino carece de infraestructura sanitaria adecuada.

La reserva es importante, ya que aporta alrededor del 30% del agua potable consumida en Salta capital.