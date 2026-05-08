Nuevas ocupaciones en la reserva natural de Finca Las Costas generan preocupación judicial
Un informe presentado a la jueza María Guadalupe Villagrán confirma nuevas ocupaciones y construcciones recientes.
Salta Hoy
08 / 05 / 2026
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El relevamiento fue realizado por un juez de Paz, y un equipo de inspectores, donde detectaron viviendas, corrales y estructuras de gran tamaño dentro del área protegida.
Este crecimiento urbano clandestino carece de infraestructura sanitaria adecuada.
La reserva es importante, ya que aporta alrededor del 30% del agua potable consumida en Salta capital.