Royón, Outes y Vega en una reunión convocada por legisladores provinciales

La senadora provincial por Anta, Alejandra Navarro, defendió este viernes la realización del encuentro entre legisladores provinciales y nacionales en la Legislatura de Salta, luego de las críticas de referentes nacionales de La Libertad Avanza que cuestionaron el lugar elegido para la convocatoria.

La reunión había sido impulsada por legisladores provinciales y contó con la presencia de los diputados nacionales Pamela Calletti, Pablo Outes y la exsecretaria de Energía y actual diputada nacional Flavia Royón, además del senador nacional Sergio Leavy. En contraste, los legisladores nacionales de La Libertad Avanza no participaron y cuestionaron que el encuentro se haya desarrollado en el edificio legislativo provincial.

Frente a esas críticas, Navarro sostuvo que la Legislatura es el ámbito institucional adecuado para este tipo de debates. “En la Casa de la Democracia, acá estamos, representamos institucionalmente al pueblo de la Provincia de Salta en este recinto”, expresó la senadora, al remarcar que el diálogo político entre representantes provinciales y nacionales debe darse “justamente acá en la Legislatura”.

La legisladora también apuntó contra la forma de hacer política de los referentes libertarios. “Ellos entienden la política desde las redes sociales, nosotros la entendemos desde estar en contacto permanente con la gente”, afirmó.

En ese sentido, lanzó duras críticas al Gobierno nacional por la paralización de obras públicas en Salta y desafió a los dirigentes libertarios a mostrar esa realidad en redes sociales. “Me encantaría que hagan videos, TikTok o reels en las rutas nacionales, en los centros de desarrollo infantil que no se terminaron, en las escuelas que no se hicieron o en las más de 1.600 viviendas que la Provincia tuvo que afrontar”, manifestó.

Además, Navarro consideró que la ausencia de los legisladores nacionales libertarios también implica una falta de respeto institucional. “Que vengan a nuestro recinto, a nuestra Legislatura, habla del respeto que tenemos entre los dirigentes nacionales y provinciales”, concluyó.