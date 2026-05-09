Cuatro hombres detenidos por vulnerar a una menor a cambio de dinero

Cuatro hombres fueron detenidos en el Valle de Lerma en el marco de una causa que investiga el abuso sexual de una adolescente con discapacidad intelectual, quien habría sido entregada a cambio de dinero por una mujer que ya se encuentra detenida con prisión preventiva. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

Según informó la fiscal Verónica Simesen de Bielke, la causa se originó tras la denuncia realizada por la menor, quien señaló que una mujer la obligaba a mantener relaciones sexuales con hombres adultos a cambio de dinero.

La acusada ya había sido imputada por el delito de promoción y facilitación de la prostitución agravada. A partir del avance de la investigación, los investigadores lograron identificar a cuatro hombres sospechados de haber participado de los hechos denunciados.

Allanamientos y detenciones

Los operativos se realizaron el jueves en distintos domicilios del Valle de Lerma, luego de que la fiscal solicitara órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro. Durante los procedimientos, efectivos de la Unidad de Investigación UDIS concretaron las detenciones y secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a pericias.

De acuerdo con la investigación, los hombres habrían accedido sexualmente a la adolescente bajo la modalidad facilitada por la mujer detenida, quien actuaba como intermediaria a cambio de una retribución económica.

Investigación en curso

Tras las detenciones, y conforme al artículo 306 del nuevo Código Procesal Penal, se realizó la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria dentro de las 24 horas.