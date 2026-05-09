El intrigante vuelo de Aerolíneas Argentinas que reapareció en los archivos ovni de EEUU

La reciente desclasificación de documentos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) realizada por el Pentágono volvió a poner en escena uno de los episodios más enigmáticos de la aviación argentina: el llamado “Caso Bariloche”, protagonizado por un piloto de Aerolíneas Argentinas que aseguró haber observado un objeto extraño mientras intentaba aterrizar en la Patagonia.

Entre los archivos publicados aparece un informe elaborado por la asociación francesa Cometa (Comité d’Études Approfondies), titulado “Ovnis y defensa: ¿para qué debemos prepararnos?”, que analiza distintos casos alrededor del mundo vinculados a fenómenos aéreos no identificados.

Uno de los capítulos está dedicado al episodio ocurrido el 31 de julio de 1995 en San Carlos de Bariloche, cuando el comandante Jorge Polanco, al mando del vuelo AR 674 de un Boeing 727, reportó haber visto durante 17 minutos una serie de luces extrañas mientras realizaba la aproximación al aeropuerto local.

Luces extrañas sobre Bariloche

Según detalla el informe desclasificado, el avión había iniciado la maniobra de aterrizaje cuando apareció a la derecha de la aeronave un objeto luminoso que “se asemejaba a una gran aeronave”, desplazándose en paralelo al vuelo comercial.

“El objeto presentaba tres luces, una de ellas roja en la parte central”, señala el documento, que además describe una situación aún más desconcertante: en medio de la maniobra se apagaron las luces del aeropuerto y también la iluminación de aproximación de la pista.

La situación obligó al piloto a abortar el aterrizaje y retomar altura. En ese momento, el objeto habría comenzado una serie de movimientos inusuales.

“Se desplazó hacia la parte trasera del avión, ascendió verticalmente, volvió a detenerse y finalmente desapareció en dirección a la cordillera de los Andes”, indica el reporte.

El episodio no solo fue observado por la tripulación y pasajeros del vuelo AR 674. También habría sido visto por otro avión que se encontraba en espera, controladores aéreos y vecinos de Bariloche.

El relato del piloto

Con el paso de los años, Polanco volvió a contar públicamente lo ocurrido aquella noche. En una entrevista realizada en 2020, recordó que debió ejecutar una compleja maniobra de escape debido a la presencia del objeto.

“Tenía la cordillera de un lado y arriba un avión de Gendarmería que vio lo mismo que yo”, relató el piloto, quien trabajó durante 18 años en Aerolíneas Argentinas.

Según su testimonio, las luces formaban “una especie de platillo” que emergió desde el lago Lago Nahuel Huapi frente a la aeronave.

Por qué el caso llamó la atención internacional

El informe francés considera al “Caso Bariloche” como uno de los episodios más relevantes por varias razones: la cantidad de testigos independientes, la duración del fenómeno, las maniobras observadas y la presunta interferencia electromagnética registrada con el apagón de luces en la ciudad y el aeropuerto.