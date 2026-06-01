Experiencia científica única
Este martes se lanzará un globo estratosférico desde El Mirador de San Antonio de los Cobres, en el departamento Los Andes.
Salta Hoy
01 / 06 / 2026
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La actividad comenzará a las 11:00 y es parte de la jornada “¡Rumbo a la Estratósfera!”.
Este evento forma parte de la II Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica, que se desarrolla desde hoy y hasta el 6 de junio en la Usina Cultural.
Estudiantes y docentes salteños trabajaron en el desarrollo del globo estratosférico en un proyecto que busca fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes.
El lanzamiento se podrá seguir en vivo a través de las redes sociales del Gobierno de Salta.