Experiencia científica única

La actividad comenzará a las 11:00 y es parte de la jornada “¡Rumbo a la Estratósfera!”.

Este evento forma parte de la II Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica, que se desarrolla desde hoy y hasta el 6 de junio en la Usina Cultural.

Estudiantes y docentes salteños trabajaron en el desarrollo del globo estratosférico en un proyecto que busca fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes.

El lanzamiento se podrá seguir en vivo a través de las redes sociales del Gobierno de Salta.