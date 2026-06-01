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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Experiencia científica única

Este martes se lanzará un globo estratosférico desde El Mirador de San Antonio de los Cobres, en el departamento Los Andes.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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La actividad comenzará a las 11:00 y es parte de la jornada “¡Rumbo a la Estratósfera!”. 

Este evento forma parte de la II Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica, que se desarrolla desde hoy y hasta el 6 de junio en la Usina Cultural. 

Estudiantes y docentes salteños trabajaron en el desarrollo del globo estratosférico en un proyecto que busca fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes. 

El lanzamiento se podrá seguir en vivo a través de las redes sociales del Gobierno de Salta.

 

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