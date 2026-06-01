Un motociclista de 55 años murió esta madrugada tras sufrir un accidente el fin de semana

Los pedidos de auxilio alertaron a las autoridades sobre el derrape y la caída del motociclista, y se confirmó que no hubo otros vehículos involucrados.

Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron que había sufrido heridas de gravedad.

Lamentablemente, falleció hoy a las 5:30 de la madrugada.

Este fin de semana, cuatro personas murieron en accidentes de tránsito en la provincia, totalizando 58 desde que comenzó el año.

En mayo las víctimas fatales fueron 17.