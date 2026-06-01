Un motociclista de 55 años murió esta madrugada tras sufrir un accidente el fin de semana
El siniestro vial ocurrió en los primeros minutos de este domingo en la zona oeste de la capital, en Río de la Plata, cerca de La Lonja.
Salta Hoy
01 / 06 / 2026
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Los pedidos de auxilio alertaron a las autoridades sobre el derrape y la caída del motociclista, y se confirmó que no hubo otros vehículos involucrados.
Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron que había sufrido heridas de gravedad.
Lamentablemente, falleció hoy a las 5:30 de la madrugada.
Este fin de semana, cuatro personas murieron en accidentes de tránsito en la provincia, totalizando 58 desde que comenzó el año.
En mayo las víctimas fatales fueron 17.