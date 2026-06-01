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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

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La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Punto de Encuentro

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Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Sin Saeta a la noche: Escuelas nocturnas modifican el horario​​​​​​​

La suspensión del servicio de colectivos entre las 23:30 y las 5:30 obligó al Ministerio de Educación a modificar el funcionamiento del nivel vespertino, Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA), técnica y superior.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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Actualmente funcionan entre 21 y 22 Bachilleratos Salteños para Adultos, además de seis núcleos educativos de nivel primario, que reúnen a cerca de 3.000 estudiantes.

A esto se suma el sistema de educación superior, que comenzó el ciclo lectivo 2026 con más de 50.000 estudiantes en toda la provincia, aunque todavía no existen datos oficiales sobre cuántos cursan en Capital y el área metropolitana en horarios nocturnos.

“Las actividades presenciales terminarán como máximo a las 21:00 horas”, explicó por Radio Salta, Adolfo Montenegro Director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación.

Indicó que la currícula de los niveles mencionados perderá dos horas de clases y que los contenidos serán modificados para evitar la pérdida de contenidos.

 

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