Sin Saeta a la noche: Escuelas nocturnas modifican el horario​​​​​​​

Actualmente funcionan entre 21 y 22 Bachilleratos Salteños para Adultos, además de seis núcleos educativos de nivel primario, que reúnen a cerca de 3.000 estudiantes.

A esto se suma el sistema de educación superior, que comenzó el ciclo lectivo 2026 con más de 50.000 estudiantes en toda la provincia, aunque todavía no existen datos oficiales sobre cuántos cursan en Capital y el área metropolitana en horarios nocturnos.

“Las actividades presenciales terminarán como máximo a las 21:00 horas”, explicó por Radio Salta, Adolfo Montenegro Director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación.

Indicó que la currícula de los niveles mencionados perderá dos horas de clases y que los contenidos serán modificados para evitar la pérdida de contenidos.