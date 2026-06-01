Rechazo a la donación de órganos

Los riñones y las córneas son los más requeridos. También hay inscriptos que esperan hígado, páncreas, corazón y pulmón.

Un paciente que dona sus órganos o tejidos puede salvar hasta ocho vidas. Hay 531 personas que están en proceso de inscripción para ser potenciales receptores.

“En Salta la lista de espera aumentó un 100%”, dijo Bardi.

El profesional hizo especial referencia al rechazo que aún provoca la donación de órganos en nuestra provincia.

“Los salteños son reacios a la donación y prefieren que el órgano vaya a la tumba o cremarlo y no salvar a otro”, dijo.

E hizo incapié en la necesidad de insistir en las campañas de educación y publicidad de la Ley Justina que indica que quien no verbalice su voluntad de NO ser donante de órganos, es donante.

“Esos órganos no le pertenecen ya a la familia ni a los amigos” explicó el médico y aclaró que en los momentos dolorosos de la pérdida , la familia no reflexiona, se opone a la donación por miedo y desconocimiento”, explicó.