Una joven de 20 años fue hospitalizada tras sufrir quemaduras en el 20% de su cuerpo
Según testigos, tras discutir con su pareja que quería terminar la relación, se roció con alcohol y se prendió fuego. Todo ocurrió el sábado a las 13:00 en Pichanal.
Salta Hoy
01 / 06 / 2026
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En principio fue trasladada al hospital local y luego derivada al Hospital de Orán, de donde escapó.
Esta mañana, la policía visitó su domicilio para informar a sus parientes que necesitaba cirugía.
La familia decidió llevarla nuevamente al hospital para que reciba el tratamiento adecuado.
A pesar de la gravedad de las heridas, la chica no quiso presentar una denuncia contra su pareja.