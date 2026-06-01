Una joven de 20 años fue hospitalizada tras sufrir quemaduras en el 20% de su cuerpo

En principio fue trasladada al hospital local y luego derivada al Hospital de Orán, de donde escapó.

Esta mañana, la policía visitó su domicilio para informar a sus parientes que necesitaba cirugía.

La familia decidió llevarla nuevamente al hospital para que reciba el tratamiento adecuado.

A pesar de la gravedad de las heridas, la chica no quiso presentar una denuncia contra su pareja.



