Segundo caso de estafa con figuritas del Mundial de Fútbol

La semana pasada Radio Salta informó de un caso de estafa en Pichanal, donde un hombre perdió 3 millones de pesos por figuritas del Mundial que compró por internet a un boliviano.

Ahora, un nuevo incidente similar ocurrió en la capital salteña.

Un comerciante de 51 años fue víctima de una estafa en un barrio de la zona sur.

Se contactó por teléfono con un vendedor que ofrecía paquetes y álbumes del Mundial.

El comerciante, entusiasmado, realizó una transferencia de 4 millones de pesos.

Sin embargo, nunca recibió los productos.

Ya presentó la denuncia correspondiente y comenzó una investigación por supuesta estafa, el segundo caso conocido en la provincia en medio de la fiebre del Mundial de Fútbol.



