Barrio Juan Manuel de Rosas: Piden justicia por un adolescente atropellado por un camión

El atropello sucedió el viernes pasado en la tarde-noche en la zona cercana al puente conocido como Mojotoro, en una de las márgenes del río Vaqueros.

El chico junto a otros menores había ido a la zona del río a buscar leña y a cazar aves.

El conductor del camión arenero que lo atropelló se dio a la fuga y luego fue capturado por la policía. Ahora permanece detenido a disposición de la justicia.

Las circunstancias del hecho son investigadas ahora por la justicia.

En diálogo con Radio Salta, un amigo de la familia relató los minutos previos al accidente.

“Pensamos que todo fue a propósito cuando el camionero le quiso quitar el rifle de aire comprimido”, dijo la madre y habló de la gravedad del cuadro de su hijo.

“Mateo salió con nuestro permiso para cazar -por eso tenía en su poder un rifle de aire comprimido-, nunca hubiera querido hacer daño a otra persona, sólo quería cazar patos”, dijo el padre del adolescente.