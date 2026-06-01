Sin Saeta a la noche: Gran preocupación de los mercantiles
El sindicato que nuclea a los trabajadores del comercio expresó que la suspensión del servicio nocturno de transporte afecta especialmente a los empleados de los supermercados que cierran a las 22 horas.
Salta Hoy
01 / 06 / 2026
VER GALERÍA
“Hasta que ellos hacen el cierre de las cajas y terminan el papeleo terminan, se hacen las 23,30 y así se van a quedar sin transporte” dijo Cesar Guerrero, secretario general del sindicato.
Para ello anticiparon notificaciones y reuniones con los responsables del gobierno y de Saeta.