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Sin Saeta a la noche: Gran preocupación de los mercantiles

El sindicato que nuclea a los trabajadores del comercio expresó que la suspensión del servicio nocturno de transporte afecta especialmente a los empleados de los supermercados que cierran a las 22 horas.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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“Hasta que ellos hacen el cierre de las cajas y terminan el papeleo terminan, se hacen las 23,30 y así se van a quedar sin transporte” dijo Cesar Guerrero, secretario general del sindicato. 

Para ello anticiparon notificaciones y reuniones con los responsables del gobierno y de Saeta.   

 

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