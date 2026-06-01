Se realizaron las primeras cirugías gratuitas para vecinos sin obra social

La Municipalidad de Salta junto a la Fundación Saravia Olmos, concretaron este sábado las primeras 14 cirugías gratuitas de cataratas destinadas a vecinos de la ciudad que no cuentan con obra social. Las intervenciones forman parte del programa “Salta Libre de Cataratas”, una iniciativa que busca garantizar el acceso a tratamientos oftalmológicos y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta afección visual.

Los pacientes fueron previamente evaluados a través de operativos de detección y diagnóstico realizados en distintos Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad, donde profesionales de la salud identificaron los casos que requerían tratamiento quirúrgico.

Entre los pacientes estuvo Agustín Méndez, quien destacó la importancia de acceder a una intervención que le permitirá recuperar su visión y retomar sus actividades habituales. “Quiero dar las gracias porque es una gran oportunidad para la gente que no tiene obra social. Sé que estas cirugías son bastante caras”, expresó.

Por su parte, Héctor Puentes valoró la posibilidad de acceder al tratamiento de manera gratuita y destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso. “No estuve ni diez minutos en el quirófano. Quiero agradecer a la Fundación y a la Municipalidad por esta oportunidad”, señaló.

Marta Subelza, en tanto, compartió su expectativa de recuperar la visión para disfrutar de los momentos cotidianos junto a sus seres queridos. “Mi mayor deseo ahora es poder volver a ver a mi nietita”, manifestó emocionada.

Desde el municipio destacaron que el programa “Salta Libre de Cataratas” continuará desarrollándose en distintos barrios de la ciudad mediante nuevos operativos de detección y diagnóstico. La iniciativa está destinada a personas sin obra social e incluye evaluación médica, seguimiento profesional y cirugía gratuita para quienes la necesiten.