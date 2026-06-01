En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 2300 pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 29 hasta las 8 del lunes 1 de junio, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 246 pacientes, de los cuales 46 fueron hospitalizados. Hubo 86 prestaciones de ginecología, 66 atenciones de obstetricia, 2 de odontología, 51 de enfermería y 41 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 761 pacientes, de los cuales 42 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 161 por patologías respiratorias, 37 por gastroenteritis, 72 traumatismos varios, 3 por convulsiones, 4 por accidente de tránsito, 1 mordedura de perro y 1 por quemaduras.

Hubo 23 nacidos vivos: 11 hombres y 12 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 702 consultas. De los cuales 548 fueron ambulatorios y 125 hospitalizados.

Hubo 116 personas accidentadas, de las cuales 40 fueron por siniestros de tránsito:

· 33 motociclistas

· 5 ciclistas

· 2 automovilista

· 0 transeúnte

· 0 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 38 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 36 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 270 pacientes durante el fin de semana, 255 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 7 por derivación y 8 por accidente; de los cuales 1 por arma blanca, 1 por accidente de tránsito, 2 por agresión, 3 mordedura de perro y 1 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 303 personas y 13 fueron hospitalizadas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 98 por infección respiratoria aguda, 13 gastroenteritis, 23 influenzas. También se registraron accidente por mordeduras de perros, picaduras de alacranes, picaduras de arañas, neumonías e hipertensión arterial.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 34 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus, diabetes tipo 2 y anemia refractaria.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 28 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 383 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 29 y las 7 del lunes 1 de junio.

Además, se realizó la cobertura de la festividad de Sumalao en donde asistieron a 97 personas.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.