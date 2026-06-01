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Más iluminación, más seguridad en zona oeste alta

La Municipalidad concluyó con las tareas de colocación de nuevas luminarias y postes en tramos específicos de los barrios Los Olivos, Palmeritas, El Cambio y Parque Oeste. Los trabajos permitirán mejorar la circulación, la seguridad y el uso de espacios verdes y recreativos durante la noche.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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El municipio realizó un amplio operativo de alumbrado público en distintos tramos y sectores de la zona oeste alta con el objetivo de mejorar la seguridad y recreación de los vecinos.

Ariel Gutiérrez, subsecretario de Servicios Públicos, explicó que “en esta ocasión, las últimas acciones las llevamos adelante en la avenida Lomas de Zamora donde colocamos un total de 35 luminarias halógenas amarillas y 70 postes”.

“Esta avenida cuenta con varios espacios verdes y sectores de plazas que son muy transitadas y utilizadas por la gente, pero en horario nocturno la visibilidad estaba muy reducida y era primordial mejorarla”, detalló el funcionario.

Es importante destacar que, estas acciones beneficiarán a vecinos de los barrios Los Olivos, Palmeritas, El Cambio y Parque Oeste.
 

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