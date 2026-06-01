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La UPATecO consolida su crecimiento con más de 6 mil estudiantes y 537 egresados

Con presencia en distintas regiones de la provincia, más de 6 mil estudiantes activos y 537 egresados, la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios celebra su cuarto aniversario consolidando un modelo educativo orientado al desarrollo regional, la formación en oficios y la vinculación con el mundo del trabajo.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) celebra su cuarto aniversario consolidando su presencia en toda la provincia y fortaleciendo su propuesta académica orientada a la formación vinculada al mundo del trabajo y al desarrollo regional.

Actualmente, más de 6 mil estudiantes cursan alguna de las 44 tecnicaturas que ofrece la institución, con propuestas académicas relacionadas a administración, tecnología y oficios estratégicos para las distintas regiones de Salta.

En estos cuatro años, la universidad ya alcanzó los 537 egresados, quienes recibieron sus títulos en distintas carreras y formaciones impulsadas por la UPATecO.

La UPATecO cuenta hoy con 10 sedes distribuidas en el interior de la provincia, fortaleciendo el acceso a la educación superior en distintos municipios y promoviendo oportunidades de formación en cada región. En ese marco, las autoridades adelantaron que en los próximos meses se inaugurará una nueva sede en Campamento Vespucio, ampliando así la presencia territorial de la universidad.

El rector de la UPATecO, Carlos Morello, destacó el crecimiento sostenido de la institución y remarcó el objetivo de continuar acercando educación pública y de calidad a toda la provincia.

“Hace cuatro años iniciábamos un proyecto educativo innovador, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz como una verdadera política de Estado orientada a generar oportunidades y responder a las demandas productivas de cada región. Hoy vemos una universidad consolidada, con miles de estudiantes y 537 egresados que culminaron sus trayectos de formación en distintas carreras y tecnicaturas”, expresó.

Asimismo, señaló que “la expansión territorial de la universidad es una política central para garantizar igualdad de oportunidades y arraigo, permitiendo que los jóvenes puedan formarse cerca de sus lugares de origen”.

Finalmente, Morello sostuvo que la UPATecO continuará ampliando su oferta académica y fortaleciendo vínculos con sectores productivos y tecnológicos para acompañar el crecimiento de la provincia.

 

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