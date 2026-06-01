Este miércoles 3 tendrá lugar el 8° Reciclatón de la ciudad
Se realiza dentro de la Semana del Ambiente. Los puestos de acopio se ubicarán de 10 a 17 hs. en el parque San Martín, en Lavalle entre Urquiza y San Martín. Podrán entregarse aparatos electrónicos (RAEE), botellas de plástico, baterías de autos y motos, aceite, residuos textiles, etc.
Salta Hoy
01 / 06 / 2026
El miércoles 3 de junio tendrá lugar el 8vo Reciclatón de la ciudad. La actividad se realizará en el marco de la Semana del Ambiente. Será de 10 a 17 hs en el parque San Martín, más precisamente en la calle Lavalle entre Urquiza y San Martín.
Ramiro Ragno, director General de Residuos Especiales, detalló que “los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier”.
Los participantes deberán llevar por separado:
Aparatos electrónicos (RAEE)
Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)
Baterías de autos y motos
Residuos textiles
Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia la actividad se suspende.