Este miércoles 3 tendrá lugar el 8° Reciclatón de la ciudad

El miércoles 3 de junio tendrá lugar el 8vo Reciclatón de la ciudad. La actividad se realizará en el marco de la Semana del Ambiente. Será de 10 a 17 hs en el parque San Martín, más precisamente en la calle Lavalle entre Urquiza y San Martín.

Ramiro Ragno, director General de Residuos Especiales, detalló que “los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier”.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)

Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

Baterías de autos y motos

Residuos textiles

Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia la actividad se suspende.