Este miércoles 3 tendrá lugar el 8° Reciclatón de la ciudad

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Este miércoles 3 tendrá lugar el 8° Reciclatón de la ciudad

Se realiza dentro de la Semana del Ambiente. Los puestos de acopio se ubicarán de 10 a 17 hs. en el parque San Martín, en Lavalle entre Urquiza y San Martín. Podrán entregarse aparatos electrónicos (RAEE), botellas de plástico, baterías de autos y motos, aceite, residuos textiles, etc.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El miércoles 3 de junio tendrá lugar el 8vo Reciclatón de la ciudad. La actividad se realizará en el marco de la Semana del Ambiente. Será de 10 a 17 hs en el parque San Martín, más precisamente en la calle Lavalle entre Urquiza y San Martín.

Ramiro Ragno, director General de Residuos Especiales, detalló que “los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier”.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)
Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)
Baterías de autos y motos
Residuos textiles

Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia la actividad se suspende.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO