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Se conmemoró el 26° aniversario de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía

Con la presencia de autoridades provinciales y de la Jefatura Mayor Policial se realizó el acto central en el barrio El Huaico. Destacaron la gran labor que se desarrolla en materia preventiva, operativa y de concientización a la comunidad.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda,  junto al jefe de la Policía Diego Bustos, encabezó el acto central en conmemoración al 26° aniversario de la creación de la Dirección de Seguridad Vial, realizado en avenida Democracia del barrio El Huaico.

En la oportunidad, el director General de Seguridad Vial de la Policía, Adrián Sánchez Rosado, realizó una breve reseña del trabajo institucional y el crecimiento operativo que despliega la unidad especial, remarcando a su vez, el profesionalismo y la entrega de cada uno de sus integrantes brindando un importante servicio a la comunidad.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, puso énfasis en las amplias acciones preventivas que se realizan en rutas y caminos para defender la vida, agradeciendo el trabajo diario y el apoyo de la familia para cumplir con cada control vial que permite una importante respuesta a la comunidad.

Hizo un reconocimiento a la memoria de la Oficial Auxiliar Post Mortem Fátima Cardozo Romero caída en cumplimiento del deber y por la jefa Lorena Calermo por su recuperación.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a autoridades y personal destacado por su desempeño. Posteriormente se desarrolló el desfile institucional.

Participaron del acto el subjefe de Policía, Walter Toledo; el director de Seguridad Vial, Oscar Rearte; integrantes de la Secretaría de Seguridad; Subsecretaría de Seguridad Vial; Observatorio Provincial de Seguridad Vial; Agencia Nacional de Seguridad Vial;  de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta; integrantes de la Jefatura Mayor Policial; representantes de la asociación Padres y Amigos de Victimas de Conductores Ebrios e Irresponsables(PAVICEI);  invitados especiales y familiares y vecinos de la zona. 

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