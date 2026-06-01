Abren las inscripciones para participar de MateSalta 2026

Está en marcha la quinta edición de MateSalta la olimpíada de matemática organizada por el Ministerio de Educación y Cultura de Salta, destinada a estudiantes del Nivel Primario.

MateSalta es un dispositivo pedagógico y olimpíada matemática provincial que busca potenciar el aprendizaje de la materia. A través de la resolución de problemas, la propuesta estimula el pensamiento crítico, la lógica, la creatividad y la autonomía de los alumnos.

Se realizará una etapa pre Certamen, una instancia opcional de evaluación y preparación previa para los alumnos. Participarán el Nivel 1 (Quinto grado), Nivel 2 (Sexto grado) y Nivel Nahuel (Séptimo grado) del 1 al 5 de junio.

La competencia iniciará con el Certamen Institucional el 1 de julio. Mientras que el Certamen Departamental será el 24 de agosto y el Certamen Provincial se realizará el 13 y 14 de noviembre. En tanto que, el nivel Preolímpico (cuarto grado) la primera ronda se llevará a cabo el 1 de julio, la semifinal el 19 de agosto y la final el 14 de octubre.

Todos los que deseen inscribirse pueden hacerlo completando el siguiente formulario:

Link: https://forms.gle/jXMXJFU6oA18yar86

Asimismo, se llevará a cabo un ciclo de capacitaciones destinadas al personal docente de toda la provincia. El 6 de junio en Capital, el 4 de julio en Colonia Santa Rosa, el 1 de agosto en Tartagal, el 5 de septiembre en Cafayate, el 3 de octubre en El Carril y el 31 de octubre en Metán.