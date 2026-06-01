Abren las inscripciones para participar de MateSalta 2026

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Abren las inscripciones para participar de MateSalta 2026

Los establecimientos interesados podrán registrarse de manera virtual desde este lunes 1 al 30 de junio.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Está en marcha la quinta edición de MateSalta la olimpíada de matemática organizada por el Ministerio de Educación y Cultura de Salta, destinada a estudiantes del Nivel Primario.

MateSalta es un dispositivo pedagógico y olimpíada matemática provincial que busca potenciar el aprendizaje de la materia. A través de la resolución de problemas, la propuesta estimula el pensamiento crítico, la lógica, la creatividad y la autonomía de los alumnos.

Se realizará una etapa pre Certamen, una instancia opcional de evaluación y preparación previa para los alumnos. Participarán el Nivel 1 (Quinto grado), Nivel 2 (Sexto grado) y Nivel Nahuel (Séptimo grado) del 1 al 5 de junio.

La competencia iniciará con el Certamen Institucional el 1 de julio. Mientras que el Certamen Departamental será el 24 de agosto y el Certamen Provincial se realizará el 13 y 14 de noviembre. En tanto que, el nivel Preolímpico (cuarto grado) la primera ronda se llevará a cabo el 1 de julio, la semifinal el 19 de agosto y la final el 14 de octubre.

Todos los que deseen inscribirse pueden hacerlo completando el siguiente formulario:
Link: https://forms.gle/jXMXJFU6oA18yar86

Asimismo, se llevará a cabo un ciclo de capacitaciones destinadas al personal docente de toda la provincia. El 6 de junio en Capital, el 4 de julio en Colonia Santa Rosa, el 1 de agosto en Tartagal, el 5 de septiembre en Cafayate, el 3 de octubre en El Carril y el 31 de octubre en Metán.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO