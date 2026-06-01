Sabores de la ciudad: sumate al Gran Concurso del Locro en Parque Sur

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad invita a la comunidad a participar de la 3º edición de “Sabores de la Ciudad” a realizarse el domingo 7 de junio de 11 a 16 hs en el predio del Parque Sur ubicado sobre Av. Ex Combatientes de Malvinas.

Esta vez, la propuesta es el “Gran Concurso del Locro”, donde más de 15 cocineras competirán por el podio con el mejor plato tradicional.

El encuentro tendrá un gran patio gastronómico acompañado con espectáculos de música y danzas con grupos invitados.

Las participantes serán evaluadas por un jurado exigente liderado por Carlitos Reynaga y su equipo de colaboradores.