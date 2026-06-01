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Este sábado habrá una nueva jornada de Ecocanje en los Parques Urbanos

Los vecinos podrán acercar materiales reciclables de 11 a 17 horas al Parque del Bicentenario, Parque de la Familia y Parque Sur, donde recibirán "ecopesos" para canjear por premios sorpresa.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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El Ministerio de Turismo y Deportes, a través de la administración de los Parques Urbanos, realizará este sábado 6 de junio una nueva edición de Ecocanje en el Parque del Bicentenario, Parque de la Familia y Parque Sur, en el horario de 11 a 17. Esta propuesta centraliza el esfuerzo por promover hábitos responsables con el ambiente y fomentar el reciclaje mediante la participación de familias en los principales espacios públicos de la ciudad.

Quienes se sumen a la iniciativa recibirán incentivos que, luego, podrán intercambiar por premios sorpresa. Para ello, se recibirán botellas y bidones PET limpios (las piezas pequeñas no deben estar aplastadas), latas de aluminio, tapas plásticas de agua o gaseosa, papeles, cartones, corchos, y aceite vegetal usado. Desde la organización recordaron que es fundamental que los materiales se entreguen limpios y separados para facilitar su posterior clasificación y tratamiento.

Esta campaña forma parte de las acciones permanentes que se desarrollan en dichos predios para impulsar el cuidado ambiental, la economía circular y la participación ciudadana.

Concientización en el Desafío de las Nubes

En paralelo y aprovechando la visibilidad de la competencia deportiva que se disputará este fin de semana en el Parque del Bicentenario, se implementarán acciones especiales de reciclaje. Durante el evento, se habilitarán puntos de recolección estratégicos destinados a corredores, acompañantes y espectadores, garantizando la correcta separación de los residuos generados durante la jornada.

De esta manera, se busca acompañar a uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la provincia con acciones ecológicas concretas, promoviendo el compromiso colectivo con la preservación de las áreas verdes comunes.

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