Se secuestraron 445 vehículos y se labraron 3909 actas en mayo

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Se secuestraron 445 vehículos y se labraron 3909 actas en mayo

De los rodados retenidos 128 fueron automóviles, 288 motos, 23 camionetas, 4 furgones y 2 camiones. Las infracciones y las retenciones se efectuaron por falta de documentación y/o alcoholemia positiva. Los operativos continúan de forma sorpresiva.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta lleva adelante, desde el inicio de la gestión, un amplio despliegue de acciones para mejorar la circulación vehicular y promover el cumplimiento de las normativas vigentes.

En este marco, durante todo el mes de mayo se realizaron controles de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad para garantizar el orden y la seguridad vial. Como resultado, se secuestraron 445 vehículos y se labraron 3909 actas.

Las infracciones y retenciones se debieron principalmente a la falta de documentación y a casos de alcoholemia positiva. De los rodados retenidos 128 fueron automóviles, 288 motos, 23 camionetas, 4 furgones y 2 camiones.

Desde la Secretaría de Tránsito indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en sectores estratégicos de la capital salteña.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO