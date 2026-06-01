Se secuestraron 445 vehículos y se labraron 3909 actas en mayo

La Municipalidad de Salta lleva adelante, desde el inicio de la gestión, un amplio despliegue de acciones para mejorar la circulación vehicular y promover el cumplimiento de las normativas vigentes.

En este marco, durante todo el mes de mayo se realizaron controles de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad para garantizar el orden y la seguridad vial. Como resultado, se secuestraron 445 vehículos y se labraron 3909 actas.

Las infracciones y retenciones se debieron principalmente a la falta de documentación y a casos de alcoholemia positiva. De los rodados retenidos 128 fueron automóviles, 288 motos, 23 camionetas, 4 furgones y 2 camiones.

Desde la Secretaría de Tránsito indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en sectores estratégicos de la capital salteña.