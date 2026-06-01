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En lo que va del año se registraron 2 casos de leishmaniasis cutánea humana

Se trata de una enfermedad causada por parásitos, transmitidos al ser humano por la picadura de distintas especies de insectos flebótomos. Los positivos fueron confirmados en los departamentos Orán y San Martín.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre la leishmaniasis cutánea humana, una de las enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS), que se encuentra bajo su vigilancia.

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 19, comprendida entre el 10 y el 16 de mayo, se notificaron dos casos de la enfermedad en la provincia.

Los confirmados corresponden a residentes de los departamentos San Martín y Orán, con un caso registrado en cada jurisdicción.

Cabe destacar que, en el mismo período de 2025 se habían notificado 14 casos, mientras que el total acumulado durante ese año fue de 36.

La leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por parásitos, los cuales se transmiten al ser humano mediante la picadura de diferentes especies de insectos flebótomos.

Esta patología afecta principalmente la piel y las membranas mucosas. Por lo general, las lesiones cutáneas se desarrollan en el lugar donde ocurrió la picadura del flebótomo. En algunos casos, las lesiones también pueden afectar las membranas mucosas.

Para prevenirla, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantener el terreno libre de malezas, corrales y basura.

Utilizar repelentes para insectos y mosquiteros.

Usar ropa manga larga y jeans, además de aplicarse repelente, al transitar por zonas con mucha vegetación.

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