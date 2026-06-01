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Fin de Ciclo para Claudio Úbeda

La eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores selló la suerte del “Sifón”. Juan Román Riquelme le comunicó este lunes que no le renovará el contrato, que vence el 30 de junio. 

Deportes

01 / 06 / 2026

 

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La derrota por 1-0 ante Universidad Católica de Chile en la Bombonera no solo dejó a Boca fuera de la Copa Libertadores en la primera ronda, sino que también aceleró el fin del ciclo de Claudio Úbeda como entrenador. Lo que era un rumor recurrente se convirtió en realidad este lunes, cuando el presidente Juan Román Riquelme mantuvo una reunión clave con el técnico para informarle que no seguirá al mando después de junio. Se espera que en las próximas horas el club haga oficial la decisión mediante un comunicado en sus redes sociales.

Úbeda, que asumió en un contexto de crisis institucional, duró apenas ocho meses en el cargo. Durante ese período dirigió 34 partidos, con un saldo de 18 victorias, siete empates y nueve derrotas. Su promedio de permanencia en el banco se alinea con la tendencia de sus antecesores: Jorge Almirón (siete meses), Diego Martínez (nueve meses) y Fernando Gago (seis meses). La estocada final fue la mencionada caída ante el conjunto chileno, que consumó un histórico fracaso en la fase grupal del torneo continental.

Con la salida de Úbeda ya resuelta, la dirigencia xeneize no pierde tiempo y busca un sucesor que asuma a partir del 18 de julio, cuando el equipo retome la actividad tras el receso por el Mundial de Clubes. Varios entrenadores han sido ofrecidos a la directiva, aunque la mayoría de los nombres que seducen a Riquelme y sus colaboradores tienen contrato vigente, lo que complica las negociaciones.

Uno de los candidatos que suena con fuerza es Jorge Sampaoli, exseleccionador argentino y con experiencia en Chile, Europa y Sudamérica. Su nombre se suma a una lista donde también figuran Néstor Lorenzo y Antonio “Turco” Mohamed. Sin embargo, ambos presentan obstáculos importantes.

Lorenzo, actual técnico de la selección de Colombia, es el preferido por su perfil y experiencia, pero tiene por delante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Incluso si el conjunto cafetero quedara eliminado tempranamente, los plazos dejarían a Boca con muy poco tiempo de preparación antes de una serie decisiva.

Por su parte, Mohamed se encargó de bajar las expectativas. Tras conquistar la Copa de Campeones de la CONCACAF con Toluca, el Turco fue contundente: “No es momento para hablar del futuro. Tengo contrato con el club, ya organizamos la pretemporada y el próximo semestre. No hay nada que pensar en otra cosa”. Sus palabras, difundidas por ESPN, enfriaron las ilusiones de los hinchas que recordaban su viejo deseo de dirigir en La Bombonera.

Así, mientras Úbeda se despide con un ciclo breve y de altibajos, Boca se embarca en una nueva búsqueda. La dirigencia es consciente de que necesita un entrenador de mayor jerarquía y continuidad para encarar la segunda mitad del año, pero el camino hacia el reemplazo ideal se presenta lleno de obstáculos.

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