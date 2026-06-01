Tiziana Flores clasificó al ranking panamericano y al mundial de gimnasia aeróbica

La delegación nacional sumará talento salteño en sus filas: con apenas 12 años, Tiziana Flores selló su pasaje al ranking panamericano y al próximo Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica. La joven atleta competirá vistiendo la camiseta argentina tanto en la categoría individual como en la modalidad por equipos.

El certamen internacional se disputará en Pamplona, España, donde se reunirán los máximos exponentes de la disciplina. Tiziana consiguió su plaza tras un intenso proceso de preparación y un destacado desempeño en los selectivos de alto rendimiento.

“Estoy muy feliz por haber alcanzado esta meta. Todo es nuevo para mí, pero sé que voy a aprender mucho de las gimnastas que ya tienen experiencia mundialista", destacó la deportista, y agregó: “Fue un camino de mucho esfuerzo y dedicación; ahora, quiero seguir trabajando para llegar de la mejor manera y representar a Salta y al país”.

Con la plaza asegurada para España, Tiziana iniciará una fase de entrenamiento intensivo enfocada en su debut internacional, consolidándose como una de las grandes promesas del deporte provincial.