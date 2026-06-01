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B° García Basalo: murió Ángel Guantay, padre de la oficial herida

El suboficial mayor retirado del Servicio Penitenciario, falleció este lunes tras permanecer internado en grave estado desde el ataque ocurrido el 26 de mayo en barrio García Basalo. El hombre había sido baleado junto a su hija, una oficial de Policía, en un episodio atribuido a la expareja de la mujer, un efectivo policial que murió esa misma noche.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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El hombre había resultado gravemente herido la noche del martes 26 de mayo, cuando fue atacado a balazos dentro de una vivienda junto a su hija, una oficial de la Policía de Salta, quien también sufrió heridas de consideración, aunque en los últimos días mostró una evolución favorable.

El hecho ocurrió minutos antes de las 22 en una casa ubicada en el barrio García Basalo, un sector lindero al barrio Roberto Romero, detrás de Casa de Gobierno. La secuencia se conoció tras llamados al Sistema de Emergencias 911 que alertaron sobre detonaciones de arma de fuego dentro del inmueble.

Cuando efectivos policiales llegaron al lugar encontraron una escena dramática: tres personas heridas de bala dentro de la vivienda. Dos de ellas —padre e hija— aún presentaban signos vitales y fueron trasladadas de urgencia al hospital San Bernardo. El tercer involucrado, identificado luego como Alejandro Julio María Cayo, de 25 años, ya había fallecido.

La investigación quedó desde el primer momento bajo la órbita del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien encabezó las actuaciones en el lugar junto a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Criminalística, investigadores del CEI y la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Con la muerte del exagente penitenciario, el expediente judicial adquiere una nueva dimensión procesal. Ahora, la fiscalía deberá incorporar el fallecimiento de una de las víctimas fatales del ataque al análisis integral del caso, mientras avanza la reconstrucción minuto a minuto de uno de los episodios de violencia más estremecedores registrados en los últimos días en la capital salteña.

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