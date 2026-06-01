Por obras de bacheo, habrá corte parciales en Alvarado e Ituzaingó

La Municipalidad informa a la comunidad en general que este martes 2 de junio habrá un corte parcial del tránsito en Alvarado e Ituzaingó.

La restricción vehicular se debe a obras de bacheo que se extenderán por 15 días con el objetivo de mejorar la circulación en uno de los principales corredores viales de la ciudad.

Se solicita a los conductores evitar la zona y respetar las indicaciones para prevenir congestionamientos o cualquier otro tipo de situación.