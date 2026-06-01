La crisis del transporte impacta en la educación nocturna

La suspensión del servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta afecta al sistema educativo.

Saeta anunció recortes que obligaron al Ministerio de Educación y Cultura a modificar los horarios de clases nocturnas hasta las 21:00.

Esta medida impacta especialmente en el nivel secundario y en la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.

Muchos estudiantes dependen del transporte público para asistir a clases.

La situación generó preocupación entre docentes y alumnos, especialmente aquellos que viven en barrios alejados.