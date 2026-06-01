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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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La crisis del transporte impacta en la educación nocturna

Desde hoy las actividades presenciales deberán finalizar a las 21 horas.

Salta Hoy

01 / 06 / 2026

 

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La suspensión del servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta afecta al sistema educativo.

Saeta anunció recortes que obligaron al Ministerio de Educación y Cultura a modificar los horarios de clases nocturnas hasta las 21:00.

Esta medida impacta especialmente en el nivel secundario y en la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.

Muchos estudiantes dependen del transporte público para asistir a clases.

La situación generó preocupación entre docentes y alumnos, especialmente aquellos que viven en barrios alejados.

 

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