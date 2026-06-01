La crisis del transporte impacta en la educación nocturna
Desde hoy las actividades presenciales deberán finalizar a las 21 horas.
Salta Hoy
01 / 06 / 2026
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La suspensión del servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta afecta al sistema educativo.
Saeta anunció recortes que obligaron al Ministerio de Educación y Cultura a modificar los horarios de clases nocturnas hasta las 21:00.
Esta medida impacta especialmente en el nivel secundario y en la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.
Muchos estudiantes dependen del transporte público para asistir a clases.
La situación generó preocupación entre docentes y alumnos, especialmente aquellos que viven en barrios alejados.