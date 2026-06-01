Controles viales en Salta: El fin de semana 898 conductores fueron sancionados

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó controles preventivos durante el fin de semana.

Se inspeccionaron 8878 vehículos en puntos estratégicos de la provincia.

Se detectaron 898 infractores, principalmente por violaciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Además, se realizaron 6697 test de alcoholemia, de los cuales 105 conductores dieron positivo.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina estas acciones para promover la conducción responsable.