Caída de nacimientos en los hospitales del Valle de Lerma

[Foto hospital de Rosario de Lerma]

Especialistas advierten que esta tendencia refleja un fenómeno demográfico que afecta a toda Argentina.

Las salas de maternidad ya no tienen el movimiento habitual de otros tiempos.

En El Carril, la doctora Silvia Vilte confirmó que la cantidad de recién nacidos disminuyó cerca del 50% en comparación con años anteriores.

Factores como el acceso a métodos anticonceptivos y cambios culturales influyen en esta reducción.

Si la tendencia continúa, las comunidades podrían enfrentar desafíos en educación y servicios públicos.