Adolescente investigada por intentar intercambiar figuritas con niños de una escuela primaria

La chica de 14 años ofrecía figuritas del mundial, pedía a los chicos sus números de teléfono y los invitaba a encontrarse con ella en lugares públicos.

El oficial Juan Posadas, de la oficina de Prensa de la Policía de Salta, detalló que el lunes 8 la policía intervino tras la preocupación de un grupo de padres en un colegio de la zona sur de Capital, quienes alertaron sobre una adolescente de 14 años (ajena a la institución educativa) que se acercaba a alumnos de quinto grado, ofreciéndoles figuritas del mundial y tratando de obtener sus números de teléfono.

La situación generó malestar entre los padres debido a la naturaleza del contacto.

Agregó que la menor -en compañía de su madre- recibió una notificación judicial de prohibición de acercamiento a los otros menores de edad.

Posadas anticipó que como consecuencia de este hecho se intensificaron los patrullajes de la policía en toda la zona sur, sobre todo en las escuelas primarias.