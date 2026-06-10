“La Salta de Ayer” ya se disfruta en la Casona de Castañares La Municipalidad de Salta, a través de la Casona de Castañares, dejó inaugurada la muestra “La Salta de Ayer”, un homenaje post mortem al reconocido artista plástico salteño Domingo Gatti, cuya obra constituye un valioso testimonio visual de la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de la provincia.