Ocurrió en el municipio de Vaqueros: Otra vez, choque de motocicletas
Estuvieron involucradas una moto de 110 centímetros cúbicos y otra de 150, en el accidente que tuvo lugar anoche a las 20:30 en avenida San Martín, cerca de la plaza principal.
Salta Hoy
10 / 06 / 2026
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La de menor cilindrada era conducida por una joven de 25 años y la otra por un hombre mayor de edad.
Tras el impacto, ambos conductores fueron trasladados en ambulancia al hospital San Bernardo.
La joven sufrió traumatismo encéfalo craneano y el hombre fue diagnosticado con politraumatismo.
Se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades.