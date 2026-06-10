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Ocurrió en el municipio de Vaqueros: Otra vez, choque de motocicletas

Estuvieron involucradas una moto de 110 centímetros cúbicos y otra de 150, en el accidente que tuvo lugar anoche a las 20:30 en avenida San Martín, cerca de la plaza principal.

Salta Hoy

10 / 06 / 2026

 

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La de menor cilindrada era conducida por una joven de 25 años y la otra por un hombre mayor de edad. 

Tras el impacto, ambos conductores fueron trasladados en ambulancia al hospital San Bernardo. 

La joven sufrió traumatismo encéfalo craneano y el hombre fue diagnosticado con politraumatismo.

Se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades. 


 

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