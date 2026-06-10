Ocurrió en el municipio de Vaqueros: Otra vez, choque de motocicletas

La de menor cilindrada era conducida por una joven de 25 años y la otra por un hombre mayor de edad.

Tras el impacto, ambos conductores fueron trasladados en ambulancia al hospital San Bernardo.

La joven sufrió traumatismo encéfalo craneano y el hombre fue diagnosticado con politraumatismo.

Se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades.



