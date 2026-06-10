Nutricionistas no pueden pagar la Caja Profesional

Denuncian que las altas cuotas -que alcanzan los 100 mil pesos- y las deudas millonarias generadas son insostenibles, exigiendo la modificación o derogación inmediata de la normativa.

“Yo tampoco estuve a favor de esta ley, pero en la última reunión les pedí una idea o una propuesta para reemplazar esa Caja”, dijo la diputada Laura Cartuccia en la charla con Radio Salta.

Indicó que los nutricionistas pidieron una condonación de la deuda con la Caja por la imposibilidad de pago.

Finalmente, Cartuccia anunció su participación en las elecciones del PJ el próximo 2 de agosto.

“Sería un verdadero orgullo para mí ser la primera mujer presidente del partido”, expresó.