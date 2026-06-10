Fleming: “El salteño sale tarde de su casa y quiere llegar temprano a su destino”

“Notamos un desprecio total por la vida propia y del próximo”, dijo el funcionario y agregó que en lo que va del año, 62 personas fallecieron en incidentes viales en la provincia.

“Veo con preocupación que se rompieron todos los códigos de convivencia en la vía pública”, agregó Fleming.

Dijo además que en el Hospital San Bernardo hay -en estos momentos- 15 personas internadas por accidentes de tráfico.

“Cinco de ellos se encuentran en grave estado y luchan por su vida”, dijo.

Finalmente aclaró que la Policía de Salta no realiza los narcotest. “Yo confío en el criterio de los funcionarios que los llevan adelante y espero que no se hagan de manera masiva”.