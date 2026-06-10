El Mercado en tu Barrio llegó al Delmi para cuidar la economía familiar

La Municipalidad de Salta continúa profundizando las políticas que contribuyen a la economía familiar. En este marco, se realizará una nueva edición del exitoso programa «El Mercado en tu Barrio», que se llevará a cabo mañana miércoles 10 de junio, de 10 a 16, en las instalaciones del Estadio Polideportivo Delmi (ingresando por Avenida Ibazeta 1550).

La propuesta se destaca por mantener un esquema de precios con hasta un 30% de descuento en todos los productos.

El subsecretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad, Juan Guzmán Cieri, destacó el impacto de esta iniciativa: «Entendemos que beneficia directamente tanto a los productores como a los consumidores, llevando precios muy buenos y productos de muy buena calidad. Todo el tiempo estamos incorporando nuevos productos, siempre en función de la demanda de la gente, y llevando este alivio al bolsillo de nuestros vecinos».

Para esta edición, una de las grandes novedades será la incorporación de la Carnicería Junqui, que presentará una línea completa de cortes y embutidos 100% de cerdo a precios promocionales, complementando la oferta tradicional de carne vacuna del Frigorífico 4 Reinas.

Además de la propuesta comercial, los vecinos que se acerquen al Delmi podrán aprovechar servicios municipales totalmente gratuitos que funcionarán de 10 a 13 horas.

“Contaremos con la presencia del Móvil de la Licencia de Conducir para realizar consultas, recibir asesoramiento general y agilizar trámites, y también estará presente el equipo de Bienestar Animal brindando vacunación antirrábica, desparasitación y otorgar turnos para castración”, destacó el funcionario.

Ante consultas sobre las condiciones meteorológicas, Guzmán Cieri aclaró que el pronóstico actual es favorable, pero remarcó que «en caso de lluvia la actividad será reprogramada» para garantizar la comodidad y seguridad de los vecinos y productores.

Listado de precios para este miércoles 10: