Intento de femicidio en Orán: Un hombre le prendió fuego a su pareja y escapó

La mujer, de la misma edad, sufrió quemaduras graves en el rostro y cuello, y está en estado de vulnerabilidad, mientras se investiga el caso.

El sospechoso, identificado como Jorge Fernando Carrizo, se encuentra prófugo.

La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo a cargo de la investigación coordina la búsqueda del agresor.

Los familiares de la mujer denunciaron que ella se ausentó de su hogar, evadiendo la custodia dispuesta en su protección.

Se solicita a la comunidad que brinde información sobre el paradero de Carrizo y la víctima.