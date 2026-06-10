Intento de femicidio en Orán: Un hombre le prendió fuego a su pareja y escapó
El pasado 22 de mayo, el sujeto de 27 años le prendió fuego a su pareja tras ser liberado por la Justicia, pese a un pedido de prisión preventiva.
Salta Hoy
10 / 06 / 2026
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La mujer, de la misma edad, sufrió quemaduras graves en el rostro y cuello, y está en estado de vulnerabilidad, mientras se investiga el caso.
El sospechoso, identificado como Jorge Fernando Carrizo, se encuentra prófugo.
La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo a cargo de la investigación coordina la búsqueda del agresor.
Los familiares de la mujer denunciaron que ella se ausentó de su hogar, evadiendo la custodia dispuesta en su protección.
Se solicita a la comunidad que brinde información sobre el paradero de Carrizo y la víctima.