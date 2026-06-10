Lo asaltan “trapitos”, sufre un cuadro de susto y estrés y termina con ACV
Le ocurrió a un automovilista cuando frenó a la noche en el semáforo de avenida Paraguay y Bélgica.
Salta Hoy
10 / 06 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Dos hombres conocidos como “trapitos” se acercaron a su automóvil y ofrecieron limpiar su parabrisas ante la negativa del conductor, le destrozaron un vidrio del auto y se llevaron varios elementos personales.
José Francisco es hijo del hombre que fue asaltado y contó a Radio Salta el momento vivido.
Por el hecho hay una denuncia policial, pero los uniformados aún no dieron con los delincuentes.