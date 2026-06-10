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Lo asaltan “trapitos”, sufre un cuadro de susto y estrés y termina con ACV

Le ocurrió a un automovilista cuando frenó a la noche en el semáforo de avenida Paraguay y Bélgica.

Salta Hoy

10 / 06 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Dos hombres conocidos como “trapitos” se acercaron a su automóvil y ofrecieron limpiar su parabrisas ante la negativa del conductor, le destrozaron un vidrio del auto y se llevaron varios elementos personales. 

José Francisco es hijo del hombre que fue asaltado y contó a Radio Salta el momento vivido. 

Por el hecho hay una denuncia policial, pero los uniformados aún no dieron con los delincuentes.

 


 

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