Lo asaltan “trapitos”, sufre un cuadro de susto y estrés y termina con ACV

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Dos hombres conocidos como “trapitos” se acercaron a su automóvil y ofrecieron limpiar su parabrisas ante la negativa del conductor, le destrozaron un vidrio del auto y se llevaron varios elementos personales.

José Francisco es hijo del hombre que fue asaltado y contó a Radio Salta el momento vivido.

Por el hecho hay una denuncia policial, pero los uniformados aún no dieron con los delincuentes.



