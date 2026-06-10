Se realizó el 6º operativo de “Salta Libre de Cataratas” para vecinos sin obra social

La Municipalidad de Salta junto a la Fundación Saravia Olmos, llevaron adelante el 6º operativo del programa “Salta Libre de Cataratas”. Contó con la participación de 100 personas de diferentes zonas de la ciudad, el punto de encuentro fue el Teatro Municipal.

Los vecinos mayores de 55 años y sin obra social, accedieron al control y diagnóstico de cataratas. Los profesionales de la salud identificaron los casos que requerían tratamiento quirúrgico y programaron los turnos para poder iniciar el proceso de la cirugía sin costo.

Nicolás Martorell, secretario de Gobierno, remarcó que el trabajo conjunto de la Municipalidad y la Fundación permiten mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta afección.

Alberto Rodríguez, uno de los vecinos que participó del operativo, compartió su experiencia tras haber sido intervenido del ojo derecho en el Hospital San Bernardo. “Con el ojo izquierdo no veo tan bien, me caigo y tropiezo cuando camino. Quiero que me operen para poder ver bien y manejarme solo”, expresó, reflejando la importancia de este tipo de acciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Finalmente, Antonio Ozuna de 71 años comentó: “Me dijeron que venga y vine, porque tengo mucha picazón en el ojo. Años anteriores me habían operado para sacar la carnaza y ahora me diagnosticaron cataratas. Ya me dieron turno para iniciar todo el proceso para la operación”.

Es de recordar, que hace días, más de 24 pacientes de diferentes barrios pudieron acceder a la operación gratuita con la Fundación Saravia Olmos.

En las próximas semanas se dará a conocer la nueva fecha y lugar.