«Doña Cruz» se consagró como la ganadora del concurso de la empanada en la Ciudad

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, llevó adelante el Concurso de la Empanada de la Ciudad de Salta, una propuesta que formó parte de las actividades de la Semana Gastronómica, tuvo como objetivo poner en valor uno de los productos más representativos de la identidad culinaria local.

Tras la evaluación del jurado, el establecimiento Empanadas Doña Cruz, ubicado en España 202, fue elegido como ganador y representará a la ciudad en futuras acciones de promoción gastronómica.

Del certamen participaron ocho locales que cuentan con el sello “Auténtica Empanada Salteña”, reconocimiento que certifica el respeto por las recetas, técnicas y tradiciones propias de este emblema provincial. Los participantes fueron Quebracho Empanadas, El Farolito del Fraile, Peña del Chaqueño Palavecino, De Primera Empanadas, La Esquina de Salta, Hotel Caseros, Empanadas Doña Cruz y La Gringa Empanadas.

El jurado estuvo integrado por Patricia Balderrama, referente de la tradicional Peña Balderrama; el chef Carlos Reynaga; y Rita Maza, ganadora del Concurso de la Empanada de Castañares 2024.

Como parte de la propuesta, la ganadora también encabezó una masterclass donde compartió técnicas y secretos para la elaboración de empanadas salteñas.



