El hospital San Bernardo incorporó un nuevo seriógrafo de última generación

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes del hospital San Bernardo puso en funcionamiento un nuevo seriógrafo de última generación, destinado a mejorar la calidad de los estudios, agilizar la atención de los pacientes y fortalecer la capacidad diagnóstica de la institución.

El equipo permite realizar radiología digital directa de alta definición, estudios contrastados, fluoroscopias y exámenes dinámicos avanzados, ampliando la oferta de prestaciones y optimizando los tiempos de respuesta ante la creciente demanda asistencial.

Para su incorporación fue necesaria la adecuación de una sala especialmente diseñada para albergar el equipo Apollo EZ DRF, una tecnología que combina versatilidad, eficiencia y un sistema de adquisición digital de última generación. Sus movimientos automatizados, diseño ergonómico y conectividad con los sistemas informáticos hospitalarios favorecen una mayor productividad, seguridad y calidad en la atención.

En el marco de esta incorporación tecnológica, el Servicio de Diagnóstico por Imágenes llevó adelante una jornada de capacitación destinada a médicos, licenciados y técnicos radiólogos. Durante el encuentro se presentaron los protocolos estandarizados para estudios contrastados, elaborados de manera conjunta por el equipo médico del servicio y el Comité de Control y Prevención de Infecciones del hospital.

Asimismo, se abordaron contenidos relacionados con anatomía radiológica, protocolos de estudio y las patologías más frecuentes, con el objetivo de garantizar la correcta implementación de la nueva tecnología y fortalecer la calidad de las prestaciones.

La jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Natalia Starykiesviez, destacó que el nuevo seriógrafo reemplaza al equipo anterior y permitirá optimizar recursos, agilizar los procesos de atención y mejorar la accesibilidad a los estudios.

Agregó que, “con esta tecnología, los estudios se entregan mediante un código QR y las imágenes quedan incorporadas automáticamente al sistema de visualización en línea de la red hospitalaria, facilitando el acceso y la consulta por parte de los profesionales de salud”, señaló.