Invierno Prevenido: continúan las capacitaciones en las escuelas

La Municipalidad continúa con las capacitaciones en el marco del programa “Invierno Prevenido”. En esta ocasión, esta mañana se dictó una charla en la escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 3.137 «Martina Silva de Gurruchaga», de la que participaron alrededor de 400 personas entre directivos, profesores, personal de la institución y alumnos.

A través del programa Invierno Prevenido se busca informar y concientizar a los salteños sobre las precauciones a tener en cuenta al momento de calefaccionar los ambientes y se abordan temas como intoxicación por monóxido de carbono, cómo detectarlo, prevención de artefactos, síntomas y primeros auxilios.

También se brindan charlas sobre incendios forestales, para intentar prevenirlos, teniendo en cuenta que casi siempre son provocados por el hombre.

Cabe aclarar que estas capacitaciones continuarán en otros establecimientos, con el objetivo de informar a la comunidad para evitar posibles accidentes y saber cómo actuar ante ellos.

«Estamos capacitando todos los días a una escuela distinta. Nuestro objetivo es informar sobre estas situaciones para que sepan cómo actuar. Vamos a seguir por este camino para evitar accidentes», dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana.

Síntomas de intoxicación

Desde el área se recuerdan cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono: dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos y cansancio, letargo o confusión, desmayos o convulsiones, alteraciones visuales.

Lo que siempre se debe hacer:

– Las instalaciones de gas y su mantenimiento deben realizarse por un gasista matriculado

– Asegurar que las rejillas y conductos de ventilación no estén obstruidos

– Revisar y controlar que el color de la llama sea azul

– Respetar las instrucciones de uso de los aparatos a combustión indicados por el fabricante

– Mantener los ambientes permanentemente ventilados

– Instalar artefactos de tiro balanceado y aprobados por los organismos correspondientes

– Todos los artefactos deben contar con válvulas de seguridad y ser instalados de forma fija.

* Lo que nunca se debe hacer:

– Calentar el motor de un vehículo en un garaje cerrado

– Usar mangueras de goma, ya que están prohibidas por su peligrosidad

– Utilizar como calefacción a las hornallas y hornos de la cocina

– Usar artefactos que no estén homologados y con garantía de fabricación

– Utilizar artefactos que estén en mal estado

Se solicita a los ciudadanos que ante cualquier síntoma o emergencia se comuniquen al 911 o al 105.