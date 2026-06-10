Más de 4600 dosis de droga fueron secuestradas en barrios de la provincia

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo durante la última semana de junio 110 procedimientos en la vía pública y 5 allanamientos por comercialización de droga en distintos barrios de la provincia.

En ese contexto, se detuvo a personas y se incautaron más de 4600 dosis de cocaína y marihuana.

Las intervenciones se realizaron por controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otros en el marco de investigaciones.

El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Metán, entre otros puntos de la provincia.

En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.