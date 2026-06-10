Más de 4600 dosis de droga fueron secuestradas en barrios de la provincia
En la última semana, la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó más de 100 procedimientos, detuvo a personas e incautó dosis de marihuana y cocaína. Algunas intervenciones se realizaron por controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otros en el marco de investigaciones.
Salta Hoy
10 / 06 / 2026
La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo durante la última semana de junio 110 procedimientos en la vía pública y 5 allanamientos por comercialización de droga en distintos barrios de la provincia.
En ese contexto, se detuvo a personas y se incautaron más de 4600 dosis de cocaína y marihuana.
Las intervenciones se realizaron por controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otros en el marco de investigaciones.
El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Metán, entre otros puntos de la provincia.
En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.