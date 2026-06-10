Convocatoria a artesanos para participar de la Feria Patria – Edición Güemes

La Secretaría de Cultura invita a artesanos, con carnet expedido por la provincia de Salta, a postularse para participar de la Feria Patria – Edición Güemes, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de junio en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

La propuesta se llevará adelante en el marco de las actividades conmemorativas en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, héroe fundamental de nuestra independencia y símbolo de la identidad salteña.

La feria coincidirá con las funciones de “Güemes, el Musical”, la gran producción del Ballet Folklórico de la Provincia junto a la Orquesta Sinfónica, el Ballet Provincial y la Escuela Oficial de Ballet, que se presentará durante esas mismas jornadas en el Teatro Provincial. La obra propone un recorrido escénico por la vida y legado del héroe gaucho a través de la danza, la música y el teatro.

Además de constituirse como un espacio de comercialización y encuentro cultural, la Feria Patria será también un ámbito de exposición de piezas artesanales alusivas a la temática güemesiana y gauchesca.

La convocatoria está dirigida a artesanos que trabajen en todo tipo de materiales y técnicas, especialmente en cuero, y cuyas producciones estén vinculadas a la figura de Güemes, las tradiciones gauchas y el patrimonio cultural salteño.

La iniciativa busca promover y visibilizar el trabajo de los artesanos de la provincia, fortaleciendo la identidad cultural local en una fecha profundamente significativa para todos los salteños.

Los interesados deberán contar con carnet de artesano vigente expedido por la Provincia y completar el formulario de inscripción correspondiente.

Enlace de inscripción disponible en https://culturasalta.gov.ar

